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الإثنين، 25-10-2021 04:08 م

سيدة تصرخ من ضيق حالها.. وأطفالها يبكون جوعا

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات-ألم وفقر وحسرة ، ومرض زوجها ، حال سيدة ، باتت معالم الحزن مسيطرة عليها نتيجة لضيق الحال .

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أم تامر تعاني من عدم قدرتها على توفير الغذاء لأبنائها، فزوجها عاجز عن تأمين سبل الحياة الكريمة لعائلته لضيق حاله حيث أنها لا تجد كسرة خبز في منزلها .

 

وناشدت ام تامر عبر موقع "الوكيل الاخباري" أهل الخير لمساعدتها على تسديد أجار منزلها، حيث انها عاجزة عن دفع المبلغ المطلوب والتي تقطن في منطقة صويلح بالعاصمة عمان.

 

وقالت ان زوجها عاجز، والمرض أهلكه، وليس لها معيل، حيث ان أبنائها عاطلين عن العمل.

 

مشاهد قاسية ، لتلك العائلة ، حيث أن الألم أصبح واضحا في أركان منزلها .

 

من موقع "الوكيل الإخباري" نناشد أهل الخير ، ليكونوا يدا بيضاء لتلك العائلة ، لعلّ في ذلك أمل لإزالة الألم.

 

للتواصل:٠٧٩٥٤٣٥٥٤٧

 

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