سيدة تصرخ من ضيق حالها.. وتناشد أهل الخير لمساعدتها

الوكيل الاخباري- ناشدت مواطنة أربعينية أهل الخير لمساعدتها بتسديد إيجار المنزل الذي تعيش فيه مع زوجها في جبل الأمير فيصل بمحافظة الزرقاء.

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وقالت المواطنة اليوم الثلاثاء لـ " الوكيل الإخباري" إن زوجها عاجز، والمرض أهلكه، وليس لها معيل، حيث انه لا ابناء لها.



وبيّنت أنها بحاجة ماسة للمساعدة لتسديد ما تراكم عليها من إيجار منزل وفواتير كهرباء وذلك بسبب الأحوال المادية الصعبة التي تعيشها والفقر الشديد الذي تعاني منه.

من موقع "الوكيل الإخباري" نناشد أهل الخير ، ليكونوا يدا بيضاء لتلك العائلة ، لعلّ في ذلك أمل لإزالة الألم.

للتواصل: 0786277040