سيدة تناشد أهل الخير لإنقاذ أطفالها من الجوع

الوكيل الإخباري - ألم وفقر، حزن وجوع ، تعيشها السيدة "مريم" وأطفالها الستة وزوجها الذي بات رهين الفقر والمرض، على وقع معاناتٍ يصعب حصر معالمها، ومشاهد قاسية يسهل قراءة الأحزان في سطورها .
حياة مقيتة لعائلة تعيش في لواء الرصيفة ، لقمة عيشها باتت صعبة للغاية ، بين مرض رب الأسرة، وبين مرض أم ، تتخبّط يمينا وشمالا ، لتأمين لقمة عيش لأبنائها .
تقول السيدة مريم " لـ"الوكيل الإخباري" : نعاني الكثير ولا يوجد سوى ألم ، فزوجي يعاني من عجز بنسبة (75%) ، عدا عن مرض سكري ، وشحنات كهربائية زائدة في الدماغ ، يحول دون العمل.
ولفتت واللّهفة بادية على صوتها من أجل مساعدتها ، أنها بأمس الحاجة لمدّ يدّ العون لها ، حيث تراكم إيجار المنزل لأشهر متتالية ، عدا عن عدم وجود طعام يسدّ جوع أطفالها وعائلتها ، التي باتت "محرومة" من رائحة طعام يعد لهم في المنزل .
مناشدة للمساعدة
وتابعت " أتمنى من أهل الخير مساعدتي ، فحالتي بالويل ، وزوجي لا يعمل ، نتيجة لحالته الصحية السيئة، وليس لدي من يساعدني على مسؤوليات الحياة".
بيت بالإيجار ، ولقمة عيش قاسية ، وتفكير في ليل يخلد الجميع فيه إلى النوم ، ونهار للبحث عن حياة بعيدة عن صخب الحياة، ودعاء إلى الله أن ينقذ هذه العائلة من هلاك ، سطور بارزة لهذه العائلة ، والمنزل خاوِ على عروشه ولا "كسرة طعام" يحويه.
من يُساعد هذه العائلة- علما أن "الوكيل الإخباري " يتحفّظ على المعلومات الخاصة بها - ومازال الأمل موجود في هؤلاء الذين ينشدون الخير .
للتواصل:
06/5805580
0791196232
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