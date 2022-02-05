شارع ترابي يلحق الضرر بالمواطنين في إربد

الوكيل الاخباري- ناشد مواطن ، اليوم السبت، الجهات المعنية، بضرورة حل مشكلة الشارع الترابي في منطقة سما الروسان بلواء بني كنانة بمحافظة إربد

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وقال المواطن ، عبر موقع "الوكيل الإخباري"، إن الشارع محفر منذ شهرين، وتم تبليغ الجهات المسؤولة، وتتذرع بالعطاءات، مضيفا أنه يسبب أضرارا مادية للمواطنين.





وبين أن الشارع يشكل خطرا على المارة والمركبات، بسبب انه لا يصلح للاستخدام





بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.