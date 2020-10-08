شارع يهدد حياة المارة في عمان

الوكيل الإخباري- ناشد المواطن محمود زكي ابو حماد اليوم الخميس الجهات المعنية بضرورة حل مشكلة حفريات الشوارع بمنطقة شفا بدران بالعاصمة عمان

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وقال أبو حماد لـ "الوكيل الإخباري" إن الشارع يعاني من مشكلة سوء البنية التحتية، حيث أنه يشكل خطرا كبيرا على حياة السائقين.

وبين أن الشارع لا يصلح للاستخدام البشري، مشيرا إلى أنه ألحق ضررا كبيرا على مركبته.

وأكد أبو حماد أنه تقدم بشكوى إلى الجهات المعنية، وتفاجأ بأن لجنة التحقيق المروري اتهمته بعد أخذه الاحتياطات اللازمة.

بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المسؤولة.



