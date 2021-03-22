شاهد .. كلب ضال ينهش طفلا في معان

الوكيل الإخباري- ناشد المواطن ماجد المراعيه، اليوم الاثنين، الجهات المعنية، بضرورة حل مشكلة انتشار الكلاب الضالة في قضاء اذرح بمحافظة معان.

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وقال المراعيه، لـ "الوكيل الإخباري" إنه يعاني من انتشار الكلاب الضالة في منطقته، مبينا انها تشكل خطرا كبيرا على السكان.

وأضاف أنه أصيب طفل بجرح عميق في القدم جراء تعرضه لهجوم من قبل أحد الكلاب الضالة، مشيرا إلى انهم قدموا عدة شكاوى إلى الجهات المسؤولة، وتتذرع بوجود أحكام دولية تمنعهم من القضاء عليها.

بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.







