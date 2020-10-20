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الثلاثاء، 20-10-2020 12:27 م

شاهد.. مواطن يشتري طبق بيض وهذا ما عثر عليه

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات ناشد مواطن، اليوم الثلاثاء، الجهات المعنية بضرورة فرض الرقابة على البيض الذي يباع بالمحال التجارية والأسواق الكبيرة.

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وقال المواطن ، لـ "الوكيل الإخباري" إنه اشترى طبق بيض من أحد الأسواق التجارية الكبيرة، في محافظة العقبة، وتفاجأ بوجود "الدود" داخلها.

 

وأضاف أن البيض لم تنتهي فترة صلاحيته، مبينا أن المشكله هي سوء تخزين، حيث أنه قدم شكوى إلى الجهة المعنية، لكن دون جدوى.

 

وأشار إلى أن المحال التجارية تلقي اللوم على القرارات الحكومية بفرض الحظر الشامل، وتعتبرها أنها تؤدي إلى تلف بأغلب المنتجات التي تبيعها.

 

يتحفظ "الوكيل الإخباري" عن نشر اسم المحل التجاري لحين طلبه من الجهات المعنية.

 


 




 




 

 


 

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