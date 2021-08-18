شاهد.. مواطن يعثر على طحالب داخل علبة عصير في عمان

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- اشتكى المواطن أمجد جابر، اليوم الأربعاء من وجود بكتيريا وطحالب داخل علبة عصير في منطقة أم النوارة بالعاصمة عمان.

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وقال جابر لـ "الوكيل الإخباري" إنه وجد بكتيريا وطحالب داخل علبة العصير والتي تحمل علامة تجارية شهيرة.

وبين ، أن البكتيريا كانت داخل العلبة وهي محكمة الإغلاق، ولا يمكن أن تكون قد جاءت من الخارج.

وناشد المواطن الجهات المعنية بمتابعة شكواه، مشيرا إلى ان حياة اطفالنا ليست رخيصة حتى يتم التلاعب بها على هذا النحو .





بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري الشكوى أمام الجهات المعنية، ونتحفظ عن ذكر إسم المنتج والصور .