شكاوى طلبة مدارس الخالدية بالمفرق من الكلاب الضالة

الوكيل الاخباري - هاجمت كلاب ضالة في منطقة الخالدية بمحافظة المفرق طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات صباح اليوم الخميس أثناء توجهها إلى المدرسة.

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وقالت والدة الطالبة لـ "الوكيل الاخباري" ان ابنتها تعرضت لخوف شديد بعد ان اقدم الكلب على شدها من مريولها المدرسي قبل ان تتمكن من الهروب نحو المدرسة والبقاء فيها خوفاً من الكلاب.



واضافت ان ابنتها عانت ما يعانيه الكثير من طلبة المدارس الحكومية في مختلف مناطق المملكة في طريقهم الى مدارسهم خصوصاً في فترات الصباح الباكر .



وناشد أهالي المنطقة، الجهات المعنية، بضرورة حل مشكلة انتشار الكلاب الضالة

وبينوا ان الكلاب تتواجد حتى الان بالمنطقة وسبق ان هاجموا اشخاصاً اخرين ، مطالبين الجهات المعنية بضرورة التعامل معها .



وأشاروا إلى انهم قدموا عدة شكاوى إلى الجهات المسؤولة، للتعامل مع الكلاب الضالة .



وصرحت وزارة الإدارة المحلية في وقت سابق أن أي مواطن يقوم بتسميم أو إطلاق النار على الكلاب الضالة، سيتم فرض عقوبة عليه، وذلك لأنها محرمة دوليا.



بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.