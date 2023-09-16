شكاوى من انتشار كبير للكلاب الضالة في إربد

الوكيل الإخباري - شكا عدد من المواطنين في محافظة إربد من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير خلال الفترة الماضية.



وعبروا في حديثهم لـ"الوكيل الإخباري"، عن قلقهم من الخطر الذي يشكله وجود الكلاب الضالة على سلامتهم وسلامة أبنائهم وخاصة أثناء خروجهم لأداء صلاة الفجر أو الخروج إلى المدارس في الصباح الباكر.



وقالوا إن الكلاب الضالة تسير على شكل قطعان وتبدأ بالتجمع داخل الأحياء والشوارع بعد منتصف الليل ويستمر وجودها حتى ساعات الصباح الباكر، عدا عن الإزعاج والقلق الذي تسببه بسبب صوت عوائها المرتفع.



وكان أكد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي في وقت سابق أن البلدية تولي هذه القضية أهمية كبرى وتسعى لعلاجها.



وقال الكوفحي لـ"برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، إنه جرى تخصيص قطعة أرض بمساحة 10 دونمات وقامت البلدية بالتوقيع مع عدد من الجمعيات ذات العلاقة لكن القدرات المالية للجمعيات لم تسعفها لبدء العمل.

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