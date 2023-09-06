شكاوى من انقطاع المياه وضعف التزويد بالشجرة في الرمثا

الوكيل الاخباري

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- ناشد مواطنون، اليوم الأربعاء، وزارة المياه والري، بضرورة حل مشكلة انقطاع المياه وضعف التزويد عن منطقة الشجرة في لواء الرمثا.وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن مشكلة انقطاع المياه وضعف التزويد مستمرة منذ أسابيع، لافتين إلى أنهم يتكبدون عناء شراء تنكات الماء على حسابهم الخاص لتغطية النقص وأن أدوار المياه غير منتظمة وتأتي مرتين كل شهر بمواعيد غير معلنة وغير ثابتة عدا عن ضعف الكميات التي لا تغطي الحاجات الأساسية.وأضافوا أنهم تقدموا بعدة شكاوى لكن دون جدوى.بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.