الأربعاء 01-12-2021
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الأربعاء، 01-12-2021 11:39 ص

شكاوى من تعطل رابط التسجيل لبرنامج الدعم التكميلي

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الوكيل الاخباري- اشتكى مواطنون، اليوم الأربعاء، من تعطل الرابط الخاص بصندوق المعونة (takaful.naf.gov.jo) الذي يمكنهم من التقديم لبرنامج الدعم التكميلي تكافل (1)

وكان مواطنون عبروا عن استيائهم حيال تعطل الرابط  ، الأمر الذي أدى إلى إرباكهم في وقت رغبتهم بالتسجيل للحصول على الدعم التكميلي.


من جهته قال مصدر في صندوق المعونة الوطنية لـ "الوكيل الاخباري" إن الرابط فعال وسبب عدم قدرة المواطنين على التسجيل يعود لزيادة أعداد المستخدمين في ذات الوقت.

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و بدأ، الأربعاء، التسجيل لبرنامج الدعم التكميلي إلكترونيا، حسب مدير عام صندوق المعونة بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور.

 

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