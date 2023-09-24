الأحد 24-09-2023
الوكيل الاخباري

أمانة عمان تضيء جبل القلعة بألوان العلم السعودي- صور

التعليم العالي: دوام الجامعات الحكومية 8 تشرين الأول والخاصة في 15 من ذات الشهر

البلقاء التطبيقية: إنشاء كلية المهن الطبية المساندة في مركز الجامعة بالسلط

11.3 مليون يورو كلفة تنفيذ مشروع صرف صحي في منطقة الجبيهة

الأسير كايد الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ53 في سجون الاحتلال

الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يسعى إلى جر المنطقة إلى مربع العنف عبر عدوانه المتواصل

شكاوى من تعطل نظام إصدار "الهوية الشخصية" في عدد من مكاتب الأحوال المدنية

الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات عاجلة لتفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم من 1.5 قرش إلى 2.5 قرش

دول الخليج العربي الأعلى عالمياً بمعدل عدد الذكور لكل 100 أنثى

الأحد، 24-09-2023 10:39 ص

شكاوى من تعطل نظام إصدار "الهوية الشخصية" في عدد من مكاتب الأحوال المدنية

main_image5b3ce99b18085


الوكيل الإخباري - شكا مواطنون من تعطل نظام إصدار البطاقات الشخصية (الهويات) في عدد من مكاتب الأحوال المدنية والجوازات.

اضافة اعلان


وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إنهم حاولوا إصدار البطاقات الشخصية في أكثر من مرة إلا أن تعطل النظام الخاص حال دون ذلك، لافتين إلى أن تعطل النظام تكرر مؤخراً، ويعمل أحيانا لمدة ساعة ثم يعود للتعطل مما يؤخر إنجاز معاملاتهم.


وأضافوا أنهم اضطروا للحصول على إجازات من أجل مراجعة مكاتب الأحوال لإنجاز معاملاتهم وبعضهم لم يحصل على البطاقات الشخصية إلا بعد مراجعة الأحوال عدة مرات.

بدوره علم موقع "الوكيل الإخباري" أن نظام إصدار، وتجديد، وإصدار بدل تالف، للبطاقات الشخصية معطل، في وقت لم يُعرف هل الخلل بالنظام من دائرة الأحوال المدنية أم من نظام وزارة الاقتصاد الرقمي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
حي-الحناحنة-عين-الباشا.jpeg

سكان الإسكان المجاور لحي الحناحنة يطالبون بإيصال الخدمات الأساسية

8202331131936897114904

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

9202314125353703590169

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

WhatsApp Image 2023-09-16 at 11.47.37 AM

شكاوى من انتشار كبير للكلاب الضالة في إربد

775796_0

إربد.. شكاوى من انقطاع المياه وضعف التزويد في ملكا

9202312133010358211177

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

أخبار متعلقة
حي-الحناحنة-عين-الباشا.jpeg

سكان الإسكان المجاور لحي الحناحنة يطالبون بإيصال الخدمات الأساسية

WhatsApp Image 2023-09-16 at 11.47.37 AM

شكاوى من انتشار كبير للكلاب الضالة في إربد

775796_0

إربد.. شكاوى من انقطاع المياه وضعف التزويد في ملكا

original

مناشدة للتبرع بقلب لإنقاذ حياة شاب أردني

920236151424516966443

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

انقطاع-المياه

شكاوى من انقطاع المياه وضعف التزويد بالشجرة في الرمثا