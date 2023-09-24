شكاوى من تعطل نظام إصدار "الهوية الشخصية" في عدد من مكاتب الأحوال المدنية

الوكيل الإخباري - شكا مواطنون من تعطل نظام إصدار البطاقات الشخصية (الهويات) في عدد من مكاتب الأحوال المدنية والجوازات.

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وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إنهم حاولوا إصدار البطاقات الشخصية في أكثر من مرة إلا أن تعطل النظام الخاص حال دون ذلك، لافتين إلى أن تعطل النظام تكرر مؤخراً، ويعمل أحيانا لمدة ساعة ثم يعود للتعطل مما يؤخر إنجاز معاملاتهم.



وأضافوا أنهم اضطروا للحصول على إجازات من أجل مراجعة مكاتب الأحوال لإنجاز معاملاتهم وبعضهم لم يحصل على البطاقات الشخصية إلا بعد مراجعة الأحوال عدة مرات.



بدوره علم موقع "الوكيل الإخباري" أن نظام إصدار، وتجديد، وإصدار بدل تالف، للبطاقات الشخصية معطل، في وقت لم يُعرف هل الخلل بالنظام من دائرة الأحوال المدنية أم من نظام وزارة الاقتصاد الرقمي.

