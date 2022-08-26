شكاوى من نقص المياه وارتفاع أسعار الصهاريج في عجلون

الوكيل الاخباري -

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شكا سكان مناطق وأحياء سكنية بمحافظة عجلون من نقص مياه الشرب وانتظارهم لفترات طويلة تمتد أحيانا إلى أسابيع لحين وصولها ضعيفة ولساعات محدودة.وقال عدد من أبناء المحافظة، إن عدم وصول المياه إلى منازلهم يتزامن مع الطلب المتزايد وتراجع كميات المياه من مصادرها خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يضطرهم للتزود بمياه الصهاريج رغم ارتفاع أسعارها، مطالبين الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات المناسبة وتوزيع المياه بعدالة.وأشار اياد حمادات من عين جنا إلى أن مياه الشرب تصل إلى منطقته ضعيفة ويصعب تعبئة خزانات المياه في منزله ما يجعله يشتري مياه الصهاريج وبأسعار مرتفعة.بدوره، طالب المواطن باسم محمد القضاة من حي العيد، بزيادة الحصص المائية من خارج المحافظة ولا سيما مع تراجع قدرة المصادر الداخلية والتي لا يمكن لها تغطية عشرات القرى والبلدات في المحافظة .وبين المواطن مالك بني عطا أنه قام بمراجعة إدارة المياه في المحافظة أكثر من مرة للتقدم بشكوى بخصوص نقص المياه وعدم وصولها إلى المنازل، ولكن دون حلول ناجعة.وقال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني إنه سيتم متابعة شكاوى ومطالب المواطنين لإحداث نقلة نوعية وتحسين خدمات المياه المقدمة للمواطنين.