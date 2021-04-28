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جدولة إعطاء المطعوم للكوادر الصحية التي لم تتلق اللقاح

الأربعاء، 28-04-2021 12:51 م

شكوى من انقطاع المياه عن منزل في المفرق

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الوكيل الإخباري- ناشد المواطن محمد الخالدي، اليوم الأربعاء، الجهات المعنية، بضرورة حل مشكلة انقطاع المياه عن منطقة الزعتري بمحافظة المفرق.

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وقال الخالدي لـ "الوكيل الإخباري" إنه يعاني من مشكلة انقطاع المياه عن منزله منذ 6 أشهر، مبينا انه قدم عدة شكاوى إلى الجهات المسؤولة لكن دون جدوى.

 

وأضاف أن الوقاية من فيروس كورونا تتطلّب مزيدا من الإجراءات الوقائية الصحية ، وهذا يتطلب توافر المياه.

 

وأشار إلى أنه يشتري المياه على حسابه الشخصي، ما يشكل عبئا ماديا عليه.

 

بدوره يضع موقع "الوكيل الاخباري" المناشدة أمام الجهات المسؤولة.

 




 

 


 

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