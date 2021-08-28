السبت 28-08-2021
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السبت، 28-08-2021 11:47 ص

شكوى من انقطاع المياه في إربد

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الوكيل الاخباري- ناشد المواطن حسام الدهني، اليوم السبت، وزارة المياه، بضرورة حل مشكلة انقطاع المياه عن منزله بمنطقة كفر عوان في محافظة إربد.

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وقال الدهني لـ "الوكيل الإخباري" إنه يعاني من مشكلة انقطاع المياه عن منزله منذ 5 أشهر، مبينا انه قدم عدة شكاوى إلى الجهات المسؤولة، لكن دون جدوى.

وأشار إلى أنه يشتري المياه على حسابه الشخصي، ما يشكل عبئا ماديا عليه.

بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.

 

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