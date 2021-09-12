شكوى من انقطاع المياه في الاغوار الشمالية

الوكيل الاخباري- ناشدت المواطنة وسام الغزو، اليوم الاحد، الجهات المعنية، بضرورة حل مشكلة انقطاع المياه عن منطقة الكريمة بالأغوار الشمالية.

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وقال الغزو لـ الوكيل الاخباري" إنها تعاني من مشكلة انقطاع المياه منذ 4 أشهر، مبينة أنها قدمت عدة شكاوى إلى الجهات المسؤولة لكن دون جدوى.

وأشارت إلى أنها تشتري المياه على حسابها الشخصي، ما يشكل عبئا ماديا عليها.





بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.