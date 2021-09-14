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الثلاثاء، 14-09-2021 12:22 م

شكوى من انقطاع المياه في عمان

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الوكيل الاخباري- ناشدت المواطنة فجر يوسف، اليوم الثلاثاء، الجهات المعنية، بضرورة حل مشكلة انقطاع المياه عن منطقة طبربور بالعاصمة عمان.

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وقالت يوسف لـ "الوكيل الإخباري" إنها تعاني من مشكلة انقطاع المياه عن منزلها منذ شهرين، مبينة انها قدمت عدة شكاوى إلى الجهات المسؤولة، لكن دون جدوى.

 

وأضافت أنها تشتري المياه على حسابها الشخصي، ما يشكل أعباء مادية كبيرة عليها.

 

بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.

 

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