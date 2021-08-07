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شكوى من انقطاع المياه في معان

السبت، 07-08-2021 04:31 م

شكوى من انقطاع المياه في معان

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الوكيل الإخباري- ناشد المواطن عبدالله كليب الفناطسة، اليوم السبت ، الجهات المعنية بضرورة حل مشكلة انقطاع المياه عن شارع البترا حي المستشفى في محافظة معان.

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وقال الفناطسة لـ "الوكيل الإخباري" إنه يعاني من مشكلة انقطاع المياه منذ شهرين، مشيرا إلى أنه قدم عدة شكاوى إلى الجهات المسؤولة لكن دون جدوى.

 

وأضاف أنه يشتري المياه على حسابه الشخصي، ما يشكل عبئا ماديا عليه، موضح ان  وزارة المياه لا تقوم بعمليات صيانة للخطوط، حيث أن عمر شبكة مياه معان تتجاوز الـ40 عاما.

 

بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.

 




 

 


 

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