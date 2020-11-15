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الأحد، 15-11-2020 11:56 ص

شكوى من تاخر وصول الدفاع المدني لإسعاف مريض بالزرقاء

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الوكيل الإخباري- اشتكت المواطنة علمه حسام الدين محمد نوفى، اليوم الأحد، من تأخر الدفاع المدني عن الوصول إلى منزلها لإسعاف قريبها في منطقة رصيفة بمحافظة الزرقاء.

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وقالت نوفى لـ "الوكيل الإخباري" إن الحظر الشامل يجب ان لا يكون عثرة امام حقوق الناس بالعلاج الفوري والوصول للمستشفيات باسرع وقت دون الانتظار لحين الاتصال ووصول الدفاع المدني لنقل الحالة المرضية .

 

وبينت أن هناك تقصير من قبل سيارة الإسعاف عن انقاذ قريبها ما ادى الى وفاته.

 

وأشارت إلى أنها قدمت شكوى إلى الجهات المسؤولة عن التقصير، وتنتظر الإستجابة.

 

بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" الشكوى أمام الجهات المعنية.

 

 

 

  

 


 




 

 


 

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