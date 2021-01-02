شكوى من تراكم النفايات في حي معصوم بالزرقاء - صورة

الوكيل الإخباري - ناشدت مواطنة تعيش في محافظة الزرقاء ، الجهات المعنية في المحافظة بالوقوف على معاناة مواطنين في حي معصوم ، نتيجة لتواجد مكرهة صحية ، الأمر الذي بات يُشكل استياءً لأهالي المنطقة .

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وأشارت المواطنة لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك الكثير من السكان يقومون برمي النفايات من خلال النوافذ ، ما أدى إلى تراكمها لأيام ، بالرغم من توافر الحاويات في المنطقة .

ولفتت ، أن المشكلة ما زالت قائمة ، وطالبت بلدية الزرقاء بالوقوف على الأمر ، حيث انتشار الروائح الكريهة والذباب، في ظلّ عدم مسؤولية قاطني المنطقة حيال المكان.







