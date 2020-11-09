شكوى من طريق الشحن الجوي بالقسطل

الوكيل الاخباري- طالب المواطن ياسين المغربي، اليوم الاثنين ، بالعمل على إعادة صيانة طريق الشحن الجوي لمطار الملكة علياء في منطقة القسطل الصناعية بمحافظة عمان.

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وقال المغربي لـ " الوكيل الاخباري" إن الطريق يستفيد منه 500 شركة صناعية،منوها الى انه يشكل خطرا كبيرا على المارة والمركبات بسبب الحفريات التي تتواجد به وعدم تأهيله، الأمر الذي يتطلب صيانته بأسرع وقت ممكن .

واضاف على انه تم التواصل مرارا مع الجهات المعنية لمعالجة المشكلة ،لكن دون جدوى .

من منبر "الوكيل الاخباري" يناشد المغربي، الجهات المعنية للوقوف على المشكلة نظرا لكونها تشكل خطرا كبيرا على مرتادي الطريق .



