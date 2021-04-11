شكوى من طمم حفريات في جبل النصر

الوكيل الإخباري - ناشد المواطن عبد المنعم الطويل ، بالوقوف على مشكلة طمم ناتجة عن حفريات، تتواجد في منطقة جبل النصر، حي عدن بالعاصمة عمّان.
وبين الطويل لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الحفريات ، نتيجة لإصلاح عطل في "ماسورة مياه" ، وذلك قبل نحو (20) يوما، ولم يتم "طمرها" - الحفريات - ، ما أدّى إلى استياء أهالي المنطقة.
ونوّه أن الأمر يتطلّب حلّا من قبل الجهات المعنية ، حيث أنها تؤثر -الطمم - على حركة المارة والمركبات، عدا عن تأثيرها على المنظر العام .
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