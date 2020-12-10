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الخميس، 10-12-2020 02:00 م

إرباك وقلق للمواطنين

شكوى من عمل آليات تابعة لأمانة عمان في وقت متأخر - صورة

ام


الوكيل الإخباري - أكد المواطن محمد السوطري، أن آليات تابعة لأمانة عمان الكبرى، تسبّبت بإزعاج وترويع مواطنين في ضاحية الأمير حسن بالعاصمة عمان الثلاثاء الماضي ، نتيجة لقيامهم بـ"طمر حفر" تتواجد في المنطقة ، وذلك الساعة (12) ليلا .

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وأشار السوطري لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه تم معالجة مواضع الخلل في المكان ، إلا أن الإزعاج تسبّب بإرباك أهالي المنطقة ، لافتا إلى وجود كبار السن ومن يعاني من أمراض مزمنة - أرسل صورة للمكان خلال عمل الآليات - .

 

ووجه مناشدته لأمانة عمان ، تفيد بأنه من الأجدر العمل خلال ساعات النهار ، تحسّبا من إرباك المواطنين في ساعات متأخرة ليلا ، حيث أن هنالك من يتوجه إلى عمله باكرا.

 




 




 

 


 

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