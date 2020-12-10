شكوى من عمل آليات تابعة لأمانة عمان في وقت متأخر - صورة

الوكيل الإخباري - أكد المواطن محمد السوطري، أن آليات تابعة لأمانة عمان الكبرى، تسبّبت بإزعاج وترويع مواطنين في ضاحية الأمير حسن بالعاصمة عمان الثلاثاء الماضي ، نتيجة لقيامهم بـ"طمر حفر" تتواجد في المنطقة ، وذلك الساعة (12) ليلا .

اضافة اعلان



وأشار السوطري لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه تم معالجة مواضع الخلل في المكان ، إلا أن الإزعاج تسبّب بإرباك أهالي المنطقة ، لافتا إلى وجود كبار السن ومن يعاني من أمراض مزمنة - أرسل صورة للمكان خلال عمل الآليات - .

ووجه مناشدته لأمانة عمان ، تفيد بأنه من الأجدر العمل خلال ساعات النهار ، تحسّبا من إرباك المواطنين في ساعات متأخرة ليلا ، حيث أن هنالك من يتوجه إلى عمله باكرا.









