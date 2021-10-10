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الأحد، 10-10-2021 11:11 ص

شكوى من وجود مياه عادمة في صويلح والوزارة تتابع-صورة

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الوكيل الاخباري- أكدت وزارة المياه انها ستتابع شكوى تجمع مياه صرف صحي بمنطقة صويلح بالعاصمة عمان.

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وقالت مواطنة لـ "الوكيل الإخباري" إنها تعاني من المكرهة الصحية منذ مدة، مبينة أنها قدمت عدة شكاوى إلى الجهات المسؤولة، لكن دون جدوى.

 

وبينت ان المياه العادمة نتجت عن كسر في ماسورة الصرف الصحي منذ مدة

 

وأضافت أن المنطقة عبارة عن بيئة خصبة للأمراض والحشرات القارصة.

 


 

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