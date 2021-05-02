طبربور .. حي يفتقر للمياه منذ أسبوعين

الوكيل الإخباري - ناشدت مواطنة ، تقطن في طبربور - شارع بيت ساحور بالعاصمة عمان ، الجهات المعنية بالوقوف على مشكلة انقطاع المياه في المنطقة منذ أسبوعين .

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ولفتت لـ"الوكيل الإخباري" ، أنها تقوم بشراء صهاريج المياه ، حالها كحال أهالي المنطقة ، الذين أضحوا يشكون من تفاقم الأمر ، خاصة في فصل الصيف، ما يكبدهم أعباء مالية .

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