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التربية لـ الوكيل : لا حذف للوحدة الأخيرة لطلبة التوجيهي

الأحد، 02-05-2021 01:59 م

طبربور .. حي يفتقر للمياه منذ أسبوعين

كم
توضيحية


الوكيل الإخباري - ناشدت مواطنة ، تقطن في طبربور - شارع بيت ساحور بالعاصمة عمان ، الجهات المعنية بالوقوف على مشكلة انقطاع المياه في المنطقة منذ أسبوعين .

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ولفتت لـ"الوكيل الإخباري" ، أنها تقوم بشراء صهاريج المياه ، حالها كحال أهالي المنطقة ، الذين أضحوا يشكون من تفاقم الأمر ، خاصة في فصل الصيف، ما يكبدهم أعباء مالية .

 

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