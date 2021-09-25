طفل يتعرض للدغة أفعى بسبب تراكم النفايات في المفرق

الوكيل الاخباري- أكدت بلدية بلعما الجديدة أنها ستتعامل مع شكوى تراكم النفايات أمام منزل في منطقة بلعما بمحافظة المفرق.

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وناشد سكان منطقة بلعما عبر موقع "الوكيل الاخباري" الجهات المعنية، بضرورة حل مشكلة تراكم النفايات أمام منازلهم.

وقال مواطن إن النفايات المتراكمة تتسبب بانتشار الأفاعي والحشرات القارصة، ما أدى إلى تعرض طفل للدغة أفعى في المنطقة.

وأضاف أن بلعما أصبحت عبارة عن مكرهة صحية، مشيرا إلى أن الروائح الكريهة تنتشر بشكل كبير.