طلبة الدراسات العليا باليرموك يطالبون بمراقبة العمل بأوامر الدفاع

الوكيل الإخباري- ناشد طلبة الدراسات العليا، في جامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، وزارة التعليم العالي، بضرورة فرض الرقابة ومتابعة تقيد الجامعات بالقرارات المتعلقة بقوانين الدفاع.

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وقال طالب دراسات عليا، لـ "الوكيل الإخباري" إن جامعة اليرموك خالفت أمر الدفاع القاضي بمنع طلبة الجامعات "ومن جميع المستويات الأكاديمية" من التقديم لاختبارات "المد" داخل الحرم الجامعي.

وأضاف أن مجلس العمداء في الجامعة أصدر قرار يوم أمس الاثنين، بإجراء اختبارات المد والفاينل للطلبة داخل الحرم الجامعي وبالطريقة الوجاهية.

وأشار إلى أن عدد كبير من الطلبة، مصابين بفيروس كورونا المستجد، وهذا يشكل خطرا كبيرا على صحتهم.

بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية



