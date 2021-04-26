الإثنين 26-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

قرار مرتقب بعودة صلاة التراويح في مساجد الاردن

الحجر على الأردنيين القادمين من الهند مؤسسيا 14 يوما

وزير الاعلام يكشف عن اجراءات جديدة حال تحسن الوضع الوبائي

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

إغلاق 4 منشآت في عمان

وزير الصحة يوضح حول زيادة الحوافز المالية للكوادر الطبية

مطالبة بالغاء حظر الجمعة وبدء الحظر الجزئي منتصف الليل

رئيس الوزراء المصري يتلقى لقاح كورونا

17 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

شكوى من نقص المياه عن جبل المريخ بعمان

الإثنين، 26-04-2021 03:12 م

عائلة بخمسة أطفال تناشد أهل الخير

مناشدة


الوكيل الإخباري - ناشدت مواطنة البالغة من العمر ( 28 ) عاما أهل الخير بمساعدتها بتأمين لقمة عيش كريمة لها ولعائلتها التي تتكون من 7 أفراد  بمحافظة إربد في لواء بني كنانة .

اضافة اعلان

وقالت المواطنة لـ " الوكيل الإخباري " إن لديها خمسة أطفال يطلبون الطعام ولا حيلة لها من أجل تأمينه، منوهة أنها بأمس الحاجة للمساعدة لما تعانيه من فقر وجوع خاصة في أيام الشهر الفضيل.


وأضافت " ما دفعني لطلب المساعدة والمعونة هي الحاجة " مشيرة أنها ترفع يديها إلى السماء كل يوم داعية إلى الله أن يفرج كربها .


وبدوره يضع موقع " الوكيل الإخباري" المناشدة أمام أهل الخير.

 

للتواصل:

0772243089


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12201919153015900315631

شكوى من نقص المياه عن جبل المريخ بعمان

420211115149504694080

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

شاب

3 أيتام يناشدون أهل الخير وأحدهم يروي المعاناة لـ الوكيل

1220207135557160084563

مواطن يناشد للحصول على دعم الخبز

انقطاع

انقطاع مياه منذ شهر في طبربور

خريب

حي في خريبة السوق بلا مياه منذ 3 أسابيع

أخبار متعلقة
دم

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم في مستشفى البشير

فريق

مناشدة للحصول على دواء لمريضة سرطان

عداد مياه- (أرشيفية)

فاتورة مياه خيالية لمنزل في إربد

مفقودات

إربد.. مناشدة للعثور على هاتف فُقد في تاكسي

جامعة الحسين بن طلال

مناشدة أمام جامعة الحسين بن طلال