عائلة بخمسة أطفال تناشد أهل الخير

الوكيل الإخباري - ناشدت مواطنة البالغة من العمر ( 28 ) عاما أهل الخير بمساعدتها بتأمين لقمة عيش كريمة لها ولعائلتها التي تتكون من 7 أفراد بمحافظة إربد في لواء بني كنانة .

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وقالت المواطنة لـ " الوكيل الإخباري " إن لديها خمسة أطفال يطلبون الطعام ولا حيلة لها من أجل تأمينه، منوهة أنها بأمس الحاجة للمساعدة لما تعانيه من فقر وجوع خاصة في أيام الشهر الفضيل.



وأضافت " ما دفعني لطلب المساعدة والمعونة هي الحاجة " مشيرة أنها ترفع يديها إلى السماء كل يوم داعية إلى الله أن يفرج كربها .



وبدوره يضع موقع " الوكيل الإخباري" المناشدة أمام أهل الخير.

للتواصل:

0772243089