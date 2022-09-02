عجلون: مطالب بالتشغيل الكامل لمستشفى الإيمان الجديد

الوكيل الاخباري - طالبت فاعليات في محافظة عجلون، الجهات المعنية ووزارتي الأشغال العامة والإسكان والصحة، بالعمل على تشغيل مبنى مستشفى الإيمان الحكومي الجديد بشكل متكامل لتقديم الخدمات العلاجية والصحية للمواطنين .

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وأكدوا أهمية استلام المرحلتين الأولى والثانية بشكل متكامل من أجل البدء بالمرحلة الثالثة وتهيئة الموقع الذي ستنفذ فيه هذه المرحلة التي تتضمن هدم المبنى القديم وإقامة المبنى الإداري ومواقف السيارات وإنهاء معاناة أبناء المحافظة نتيجة الازدحامات وضيق المبنى الحالي .



وأشار رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية سابقا النائب الدكتور فريد حداد إلى أهمية إبراز المشروع بشكل متكامل للخدمة الصحية الشاملة وتوفير البنية التحتية وإنهاء معاناة المواطنين والمراجعين الذين أصبحوا مجبرين على التنقل بين المبنى القديم والجديد لاستكمال معالجتهم ومراجعاتهم.



وطالب عضو لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي معاذ دويكات بالإسراع للبدء بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، مبينا أن المشروع الجديد لا يمكن أن يكتمل إلا باستكمال المرحلة الثالثة التي لم تبدأ حتى الآن على الرغم من أهميتها بالإضافة إلى تزويد المستشفى بالاختصاصات والعيادات اللازمة منها القلب والتنظير .