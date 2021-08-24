عشرينية تبكي من ضيق حالها وتقول : أطفالي جائعون

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أم تامر، عشرينية متزوجة، تقطن في منزل صغير ، ولديها 3 أطفال، وقد تكالبت عليها الحياة، إلى أن وصل الحال إلى عدم امتلاكها قوت يومها.

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أم تامر تعاني من عدم توفير الغذاء لأطفالها، حيث أنها لا تملك ثمن الحليب لرضيعتها، فزوجها عاجز عن تأمين سبل الحياة الكريمة لعائلته لضيق حاله.

وأشارت إلى أنها تعيش في منطقة طبربور بالعاصمة عمان، حيث أنها حاولت مرارا البحث عن وظيفة، دون جدوى بالرغم من انها تحمل شهادة بكالوريوس في الأدب الانجليزي من الجامعة الهاشمية.



وبينت أم تامر ان ما يزيد حسرتها، تراكم الديون والقروض عليها بالرغم من ضيق حالها، ولا تستطيع سدادها.

وناشدت عبر موقع "الوكيل الإخباري" بمساعدتها وانقاذها، بتوفير مقومات الحياة لها ولعائلتها البسيطة ومساعدتها بسداد قروضها.

للتواصل: 0789203603