على مكتب مدير الامن العام !

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - شكا عدد من اهالي المدنيين الذين تم الغاء خدمتهم المدنية من الامن العام وتحويلها للضمان الاجتماعي عدم احتسابها من الخدمه العسكرية .



ووفق الاهالي ان هناك من خدم منهم اكثر من ١٠ سنوات بخدمة مدنية ثم تم تحويلهم الى الصبغة العسكرية تحت بند مادة 76 وبعد ان تم تحويلهم لم يتم احتساب خدمتهم المدنية بل تحويلها للضمان الاجتماعي .



وشكى احد اهالي المدنيين الذين يعملون بمهن مدنية بتشكيلات الامن العام من تحويل سنوات خدمتهم للضمان الاجتماعي وعدم اعتمادها للخدمة بعد قرار الدمج الامر الذي اخر عملية خروجهم من الخدمة واعتبارهم متقاعدين عسكريين

.



هذا وكانت قد صدرت ارادة مليكة سامية بدمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام عام 2019 .

اضافة اعلان