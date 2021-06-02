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الأربعاء، 02-06-2021 03:15 م

انقطاع المياه منذ شهرين

عمان .. إسكان الصيادلة لا بواكي له يا ' وزارة المياه '

مياه
توضيحية


الوكيل الإخباري - ناشدت مواطنة تقطن في إسكان الصيادلة /منطقة اليادودة ، في العاصمة عمان ، للوقوف على مشكلة انقطاع المياه في المنطقة ، منذ نحو شهرين .

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ولفتت المواطنة ، الأربعاء ، لـ" الوكيل الإخباري" ، أنها تواصلت مرارا مع المعنيين دون جدوى، ما زاد من وطأة المعاناة .

 

وأوضحت أن المشكلة ، باتت تؤرّق أهالي المنطقة ، حيث يتكبّد السكان مبالغ مالية لغايات شراء "صهاريج مياه" ، عدا عن إرباكهم لانقطاع المياه في فصل الصيف، على وقع الحاجة الملحة لمعالجة مواضع الخلل .

 

وأشارت إلى أن "الحل" طال انتظاره ، ومن الأجدر وضع حدّ للمشكلة ، حيث استياء أهالي المنطقة .

 

من منبر " الوكيل الإخباري" ، نطالب وزارة المياه والري بالوقوف على الأمر ، من منطلق المسؤولية حيال المواطنين .

 

 

 

 




 

 


 

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