السبت 06-11-2021
الوكيل الاخباري

استطلاع الوكيل : 59% لم يفضلوا التوقيت الشتوي

مصدر ينفي إلغاء العمل بنظام التناوب في المدارس الحكومية

المحامين تتحرك ضد إلغاء حبس المدين

العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة في الجفر والعقبة

خط مياه رئيسي مكسور في دير علا

1,876 مليار دولار عجز تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية

وزير التربية : الوزارة تشدد على تطبيق البروتوكولات الصحية

400 فرصة تدريبية خلال العام الحالي وفرتها وكالة الأنباء

الطاقة تطالب شركات الكهرباء بتقليل الأعطال وتقليص مدتها

عمود كهربائي يعيق حركة المارة في جبل الحسين

السبت، 06-11-2021 01:36 م

عمود كهربائي يعيق حركة المارة في جبل الحسين

253137377_118691017266311_5260723859302440868_n


الوكيل الاخباري- ناشد مواطنون، اليوم السبت، الجهات المعنية بضرورة حل مشكلة وجود عمود كهربائي في منتصف الرصيف المخصص للمارة في منطقة جبل الحسين بالعاصمة عمان.

اضافة اعلان

 

وقال مواطن لـ "الوكيل الاخباري" إن العمود تم وضعه في منتصف الرصيف ، مبينا أنه يعيق حركة المارة.

 

وأشار إلى أن وجود عمود كهربائي في منتصف الرصيف يضيق على المارة ما يستدعي المشاة إلى استخدام الشارع للمرور بين المركبات معرضين انفسهم واطفالهم لخطر الدهس.

 

بدوره يضع موقع "الوكيل الاخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.

 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Untitled-1-817

خط مياه رئيسي مكسور في دير علا

1220195102658418351894

شكاوى من انتشار الكلاب الضالة في إربد

دراسة-جدوى-مدرسة-خاصة

أولياء أمور طلبة: تسجيل عدد كبير من اصابات كورونا بمدرسة خاصة في السلط

مفقودات-01

مناشدة للعثور على محفظة فُقدت في مستشفى البشير

1120208111255330851230

مخالفات سير غير منطقية في عمان

520215114650270166335

فقدان مبلغ مالي ضخم في عمان