عمود كهربائي يعيق حركة المارة في جبل الحسين

الوكيل الاخباري- ناشد مواطنون، اليوم السبت، الجهات المعنية بضرورة حل مشكلة وجود عمود كهربائي في منتصف الرصيف المخصص للمارة في منطقة جبل الحسين بالعاصمة عمان.

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وقال مواطن لـ "الوكيل الاخباري" إن العمود تم وضعه في منتصف الرصيف ، مبينا أنه يعيق حركة المارة.

وأشار إلى أن وجود عمود كهربائي في منتصف الرصيف يضيق على المارة ما يستدعي المشاة إلى استخدام الشارع للمرور بين المركبات معرضين انفسهم واطفالهم لخطر الدهس.

بدوره يضع موقع "الوكيل الاخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.