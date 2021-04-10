عين الباشا .. تجمع للنفايات يؤرّق أهالي إسكان الفروسية

الوكيل الإخباري - ناشد مواطن يقطن في إسكان الفروسية ، بمنطقة عين الباشا ، الجهات المعنية ، للوقوف على مشكلة القمامة المتراكمة في المنطقة ، نتيجة لتفريغها في منطقة مأهولة بالسكان .

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وأشار المواطن ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن المشكلة منذ بدء جائحة كورونا ، حيث أضحى المكان أشبه بـ "كارثة بيئية" ، حيث الروائح الكريهة والمنظر العام ، عدا عن الإزعاج الذي تُسبّبه الآليات .

وطالب المواطن ، بلدية عين الباشا بمتابعة الأمر ، نتيجة لاستياء سكان المنطقة من هذه المشكلة التي باتت تؤرّقهم.