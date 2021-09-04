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السبت، 04-09-2021 03:23 م

فقدان طوق ثمين في عمان- صورة

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الوكيل الاخباري- ناشدت المواطنة نور حمودة، اليوم السبت، أهل الخير بفقدان طوق من الذهب الأبيض في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان.

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وقالت حمودة لـ "الوكيل الإخباري" إنها فقدات الطوق منذ شهر، وحاولت مرارا البحث عنه لكن دون جدوى، مبينة أن جدها المتوفي أهداها إياه قبل وفاته.

 

بدوره يضع موقع "الوكيل الاخباري" المناشدة أمام أهل الخير.

 

للتواصل: 0799176853

 


 

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