الإثنين 28-12-2020
الوكيل الاخباري

خبير زلازل يوضح للوكيل حول حقيقة زلزال كارثي بالمنطقة

توضيح حكومي حول قرارات تخفيف الحظر والاغلاقات

الأمن العام يكشف حقيقة حادثة الإعتداء على طفلة وتشويه وجهها

تحذير هام إلى أولياء الأمور - صورة

قرار عاجل من رئيس الوزراء

تفاصيل تخفيف الحظر والاغلاقات بالاردن

اخر قرارات الحكومة بشأن دوام الموظفين في الأردن

برنامج الوكيل : مواطن يبكي حاله بعد أن فقد أمانة بعمان - فيديو

الكشف عن سيناريوهات عودة الطلبة إلى المدارس الاردنية

شكوى من عدم التزام موظفين حكوميين بأمر الدفاع 11

الإثنين، 28-12-2020 02:53 م

مناشدة عاجلة

كلاب ضالة تثير الهلع في سويمة

5202014172046311580540
توضيحية


الوكيل الإخباري - طالب المواطن أحمد الجعارات بالوقوف على ظاهرة "الكلاب الضالة" في منطقة سويمة التابعة لمحافظة البلقاء ، نتيجة لإثارتها القلق والهلع لأهالي المنطقة .

اضافة اعلان
 

وبين الجعارات لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه ومنذ سنوات تتواجد تلك الكلاب في المنطقة ، بشكل يثير مخاوف سكانها ، ما يحول دون ممارستهم لحياتهم بشكل طبيعي .

 

وأشار ، إلى أن عددا من الأطفال تعرّضوا للعقر ، نتيجة لتواجدها المستمر وفي أوقات مختلفة بالشوارع .

 

وناشد الجعارات ، بلدية سويمة بالنظر إلى الأمر بأسرع وقت ممكن ، نتيجة لانتشار الكلاب الضالة في وضح النهار، وفي ساعات الفجر .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
imgid457972

شكوى من عدم التزام موظفين حكوميين بأمر الدفاع 11

11202019193921134853936

استهتار بالإجراءات الصحية في مبنى القبول والتسجيل باليرموك

1220206134652330812476

فقدان محفظة في عمان

1220201722574813263635

شكوى من انقطاع المياه عن منطقة ابو عليا بطبربور

720191112446854034365

فقدان كيس ملابس في إربد

مواط

شكوى من الاكتظاظ في أراضي ناعور