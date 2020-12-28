كلاب ضالة تثير الهلع في سويمة

الوكيل الإخباري - طالب المواطن أحمد الجعارات بالوقوف على ظاهرة "الكلاب الضالة" في منطقة سويمة التابعة لمحافظة البلقاء ، نتيجة لإثارتها القلق والهلع لأهالي المنطقة .
وبين الجعارات لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه ومنذ سنوات تتواجد تلك الكلاب في المنطقة ، بشكل يثير مخاوف سكانها ، ما يحول دون ممارستهم لحياتهم بشكل طبيعي .
وأشار ، إلى أن عددا من الأطفال تعرّضوا للعقر ، نتيجة لتواجدها المستمر وفي أوقات مختلفة بالشوارع .
وناشد الجعارات ، بلدية سويمة بالنظر إلى الأمر بأسرع وقت ممكن ، نتيجة لانتشار الكلاب الضالة في وضح النهار، وفي ساعات الفجر .
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