كلاب ضالة تثير الهلع في سويمة

الوكيل الإخباري - طالب المواطن أحمد الجعارات بالوقوف على ظاهرة "الكلاب الضالة" في منطقة سويمة التابعة لمحافظة البلقاء ، نتيجة لإثارتها القلق والهلع لأهالي المنطقة .

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وبين الجعارات لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه ومنذ سنوات تتواجد تلك الكلاب في المنطقة ، بشكل يثير مخاوف سكانها ، ما يحول دون ممارستهم لحياتهم بشكل طبيعي .

وأشار ، إلى أن عددا من الأطفال تعرّضوا للعقر ، نتيجة لتواجدها المستمر وفي أوقات مختلفة بالشوارع .

وناشد الجعارات ، بلدية سويمة بالنظر إلى الأمر بأسرع وقت ممكن ، نتيجة لانتشار الكلاب الضالة في وضح النهار، وفي ساعات الفجر .

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