كلاب ضالة تنتشر في وضح النهار بالموقر - فيديو

الوكيل الإخباري - " منذ سنوات ونحن نعاني مشكلة الكلاب الضالة ، وهذا الامر يهدّد أهالي قرية مغاير في لواء الموقر " ، هذا ما قاله مواطن لموقع الوكيل الإخباري .

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ولفت المواطن -فضّل عدم ذكر اسمه - أن المشكلة تؤرق أهالي المنطقة كما أن الرعب بات يسيطر عليهم ، حيث ان الكلاب الضالة تنتشر في وضح النهار بأعداد كبيرة، وتزداد في ساعات متأخرة من الليل.

وبحسب مقطع فيديو أرسله لـ"الوكيل الإخباري" ، فإن الكلاب باتت تُهدد الأطفال وكبار السن ، وتمنع المواطنين من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ، الأمر الذي يتطلّب حلّا عاجلا تحسّبا من تفاقم الوضع وتعرّض مواطنين لهجماتها.

وناشد المواطن ، بأنه تواصل مرارا مع بلدية لواء الموقر ، دون جدوى ، مناشدا بأهمية متابعته من قبلها .



