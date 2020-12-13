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الأحد، 13-12-2020 12:56 م

أمام بلدية لواء الموقر

كلاب ضالة تنتشر في وضح النهار بالموقر - فيديو

كلاب
كلاب ضالة - توضيحية


الوكيل الإخباري - " منذ سنوات ونحن نعاني مشكلة الكلاب الضالة ، وهذا الامر يهدّد أهالي قرية مغاير في لواء الموقر " ، هذا ما قاله مواطن لموقع الوكيل الإخباري .

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ولفت المواطن -فضّل عدم ذكر اسمه - أن المشكلة تؤرق أهالي المنطقة كما أن الرعب بات يسيطر عليهم ، حيث ان الكلاب الضالة تنتشر في وضح النهار بأعداد كبيرة، وتزداد في ساعات متأخرة من الليل.

 

وبحسب مقطع فيديو أرسله لـ"الوكيل الإخباري" ، فإن الكلاب باتت تُهدد الأطفال وكبار السن ، وتمنع المواطنين من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ، الأمر الذي يتطلّب حلّا عاجلا تحسّبا من تفاقم الوضع وتعرّض مواطنين لهجماتها.

 

وناشد المواطن ، بأنه تواصل مرارا مع بلدية لواء الموقر ، دون جدوى ، مناشدا بأهمية متابعته من قبلها  .

 

 


 




 

 


 

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