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الخميس، 09-09-2021 02:30 م

كلب ضال ينهش طفلا في عمان

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الوكيل الاخباري- ناشد المواطن موسى أبو صوان، اليوم الخميس، الجهات المعنية، بضرورة حل مشكلة الكلاب الضالة في منطقة ماركا الجنوبية بالعاصمة عمان.

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وقال أبو صوان لـ "الوكيل الإخباري"إن كلب ضال نهش طفلا عمره 3 سنوات ، منوها إلى انه يشكل خطرا كبيرا على سكان المنطقة.

 

واضاف إنه يعاني من مشكلة انتشار الكلاب الضالة، مبينا انه قدم عدة شكاوى إلى الجهات المسؤولة لكن دون جدوى.

 

بدوره يضع موقع "الوكيل الاخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.

 

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