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الأحد، 05-09-2021 12:51 م

لاجئة سورية تبكي من ضيق حالها وتستنجد الأردنيين

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات-  أم تيم لاجئة سورية ثلاثينية متزوجة، تقطن في منزل غير مجهز، ولديها 5 أطفال، وقد تكالبت عليها الحياة، إلى أن وصل الحال إلى عدم امتلاكها قوت يومها.

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ام تيم تعاني من عدم توفير الغذاء لأطفالها، حيث أنها لا تملك ثمن الحليب لرضيعتها، فزوجها عاجز عن تأمين سبل الحياة الكريمة لعائلته لضيق حاله.

 

وقالت لـ "الوكيل الاخباري" إنها تعيش في منطقة خرجا بمحافظة إربد، حيث أنها حاولت مرارا البحث عن عمل، دون جدوى.

 

وأشارت إلى أن أطفالها بحاجة بشكل يومي إلى مصروف مدرسي، لكنها لا تستطيع توفيره لهم.

 

وبينت أنها كانت تمتلك منزل كبير مجهز وخسرته بسبب الأزمة السورية.

 

وناشدت عبر " موقع الوكيل الإخباري" بمساعدتها وانقاذها، بتوفير مقومات الحياة لها ولعائلتها البسيطة.

 

للتواصل: 0790247387

 

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