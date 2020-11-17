ماركا الشمالية .. شكوى من مياه عادمة في المنطقة الصناعية

الوكيل الاخباري- طالب مواطن من سكان منطقة ماركا الشمالية بالعاصمة عمان ، الجهات المعنية بضرورة حل مشكلة تجمع مياه الصرف الصحي في المنطقة الصناعية.

اضافة اعلان



وقال لـ "الوكيل الاخباري"، إن المياه العادمة تتجمع بالقرب من المحال التي تتواجد في المنطقة، حيث انها تتسرب داخلها ، مضيفا انه تم التواصل مرارا مع الجهات المعنية دون جدوى.

وناشد المواطن الجهات المعنية، بضرورة الإسراع في حلّ المشكلة ، نتيجة للخسائر الفادحة التي يتكبدها أهالي المنطقة ، وأصحاب المحال التجارية ، عدا عن انتشار الرائحة الكريهة والحشرات، ما سبّب استياء واضحا لهم .







