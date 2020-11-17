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الثلاثاء، 17-11-2020 04:05 م

ماركا الشمالية .. شكوى من مياه عادمة في المنطقة الصناعية

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الوكيل الاخباري- طالب مواطن من سكان منطقة ماركا الشمالية بالعاصمة عمان ، الجهات المعنية بضرورة حل مشكلة تجمع مياه الصرف الصحي في المنطقة الصناعية.

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وقال لـ "الوكيل الاخباري"،  إن المياه العادمة تتجمع بالقرب من المحال التي تتواجد في المنطقة، حيث انها تتسرب داخلها ، مضيفا انه تم التواصل مرارا مع الجهات المعنية دون جدوى.

 

وناشد المواطن الجهات المعنية، بضرورة الإسراع في حلّ المشكلة ، نتيجة للخسائر الفادحة التي يتكبدها أهالي المنطقة ، وأصحاب المحال التجارية ، عدا عن انتشار الرائحة الكريهة والحشرات، ما سبّب استياء واضحا لهم .

 

 

 


 

 

 

 


 




 

 


 

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