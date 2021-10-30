السبت 30-10-2021
الوكيل الاخباري

1022 إصابة و 12 وفاة جديدة بكورونا السبت

عون يدعو لحماية علاقات لبنان مع السعودية من تأثير المواقف الفردية

إيران تعلن أنها استضافت أكثر من 300 ألف لاجئ أفغاني خلال الأشهر الأخيرة

إصابتان إثر إطلاق عيار ناري بمشاجرة في إربد

مخالفات سير غير منطقية في عمان

بلدية الزرقاء تستمر بتنفيذ حملة بسواعدنا

الحكومة: ضرورة الاخذ بالتوصيات الخاصة بحادثة الإطفاء الشامل في المملكة

الطاقة النيابية لـ الوكيل : طالبنا بتخفيض نسبة رفع أسعار المشتقات النفطية فقط

الأرصاد تحذر من طقس الأحد

وفيات السبت 2021/10/30

السبت، 30-10-2021 03:11 م

مخالفات سير غير منطقية في عمان

1120208111255330851230


الوكيل الاخباري- ناشد المواطن حسين قاسم، اليوم السبت، إدارة السير بضرورة التخفيف على المواطنين بعدم فرض مخالفات مرورية غير منطقية.

اضافة اعلان

 

وقال قاسم لـ "الوكيل الاخباري" إن إدارة السير قامت بمخالفته لمجرد عدم وجود نقطة تفصل بين رقم الترميز ورقم السيارة.

 

وأشار إلى ان السير قامت بتحرير مخالفة بقيمة 30 دينارا وسحب الرخص الخاصة به في منطقة القويسمة بالعاصمة عمان.

 

وبين أن تم مخالفة 15 مركبة بنفس الوقت الذي تم مخالفته به على نفس القضية، موضحا أنه يرى أنها غير عادلة.

 

بدوره يضع موقع "الوكيل الاخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520215114650270166335

فقدان مبلغ مالي ضخم في عمان

img

سيدة تصرخ من ضيق حالها.. وأطفالها يبكون جوعا

1020211214035303910706

معلمون لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية والوزارة توضح

WhatsApp Image 2021-10-24 at 11.04.15 AM

عطاء الباص السريع: 'انادولو إيسوزو' تعترض.. و'الأمانة': السعر ليس المرجعية الوحيدة

120212815115125338952

سيدة تصارع الموت وتصرخ من ضيق حالها في عمان

Chicken Eggs - (Archives)

ارتفاع اسعار البيض في احد المحال التجارية بعمان

أخبار متعلقة
920213011597186413524

انقطاع المياه عن منطقة حي نزال والوزارة تتابع