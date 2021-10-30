مخالفات سير غير منطقية في عمان

الوكيل الاخباري- ناشد المواطن حسين قاسم، اليوم السبت، إدارة السير بضرورة التخفيف على المواطنين بعدم فرض مخالفات مرورية غير منطقية.

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وقال قاسم لـ "الوكيل الاخباري" إن إدارة السير قامت بمخالفته لمجرد عدم وجود نقطة تفصل بين رقم الترميز ورقم السيارة.

وأشار إلى ان السير قامت بتحرير مخالفة بقيمة 30 دينارا وسحب الرخص الخاصة به في منطقة القويسمة بالعاصمة عمان.

وبين أن تم مخالفة 15 مركبة بنفس الوقت الذي تم مخالفته به على نفس القضية، موضحا أنه يرى أنها غير عادلة.

بدوره يضع موقع "الوكيل الاخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.

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