مدرسة بلا معلم لغة عربية ووزارة التربية تتابع

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد مساعفة، أنه سيتم حل مشكلة عدم وجود معلم لغة عربية في مدرسة ضاحية الأمير حسن للبنين بعمان.

اضافة اعلان

وقال المساعفة لـ "الوكيل الإخباري" إنه سيتم متابعة الشكوى من قبل غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم.

وكان قد وصل "الوكيل الاخباري" شكوى من ولي أمر طالب تفيد بعدم وجود معلم لغة عربية للثانوية العامة في مدرسة ضاحية الأمير حسن للبنين.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

