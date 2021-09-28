مدرسة تشكل ازعاج للسكان في عمان والوزارة تتابع

الوكيل الاخباري- أكدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء أنها ستتابع قضية الازعاج التي تشكلها مدرسة خاصة في منطقة خلدا بالعاصمة عمان.



وناشد المواطن وائل الشلبي، اليوم الثلاثاء، عبر موقع "الوكيل الاخباري" الجهات المعنية بضرورة حل مشكلة الازعاج الصادر من احدى المدارس في المنطقة.

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وأضاف أن وقت مغادرة الطلبة للمدرسة، يصبح الشارع يشكل خطرا كبيراعلى الطلبة وعلى المارة ، وذلك بسبب عدم وجود تنظيم.