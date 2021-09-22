مدرسة مخالفة في عمان ووزارة التربية تتابع

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد مساعفة، إنه سيتم متابعة شكوى طلبة مدرسة عين جالوت في منطقة شميساني بالعاصمة عمان.

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وقال المساعفة بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إنه سيتم تحويل شكوى عدم التزام المدرسة بالنظام المحدد في ظل تداعيات فيروس كورونا إلى غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الاجراءات اللازمة ، مبينا أن على المدارس الالتزام بالأوقات المحددة التي حددتها الوزارة دون تجاوز.

وكان قد وصل "الوكيل الإخباري" شكوى من طالبة مدرسة بعدم التزام المدرسة بقرار الوزارة في موعد انتهاء الدوام المدرسي، مبينة أن الدوام ينتهي الساعة 2 ظهرا.

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