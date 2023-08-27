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الأحد، 27-08-2023 02:02 م

مشاهد تدمي القلوب .. عائلة أردنية تناشد أهل الخير

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

دموع ألم وحسرة، وحزن وجوع ، تعيشها السيدة "عنود" وأطفالها التي باتت رهينة الفقر والمرض ومشاهد قاسية تدمي قلوب كل من يشاهدها. .

عائلة بلا منزل وأحلامها تكمن في توفير "كرفان" لعائلتها لحمايتهم من حر الصيف وبرد الشتاء.

ووفق السيدة عنود" لـ"الوكيل الإخباري" : "نعاني الكثير ولا أملك حتى ثمن كسرة خبز لإطعام أبنائي. 

وقالت " أتمنى من أهل الخير مساعدتي ، فحالتي بالويل نتيجة عدم امتلاكي مأوى، وليس لدي من يساعدني على مسؤوليات الحياة" حيث أنها تقطن في زملة الأمير غازي بمحافظة المفرق.

وبدا على صوتها مدى الألم، وأنها بأمس الحاجة لمد يد العون لها ، حيث ترغب في امتلاك مأوى قبل قدوم فصل الشتاء، عدا عن عدم وجود طعام يسد رمق أطفالها.

وناشدت عبر " الوكيل الإخباري" بمساعدتها وانقاذها، بتوفير مقومات الحياة لها ولعائلتها البسيطة.

للتواصل: 0778561068

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