مشاهد قاسية لشقيقين يعانيان التوحد ووالدهما : لا أملك إلا الدعاء

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - يواصل الليل بالنهار ، بالتفكير في حالة طفليه ، اللذان ، يعانيان "التوحّد" ، يتجرع الألم مع زوجته ، نتيجة لمشاهد قاسية ، لهذين الطفلين ، حيث حُرما اللعب مع أقرانهما وأشقائهما ، نتيجة لذلك المرض ، الذي بات يحطم سعادة العائلة .
يروي محمد غالب العرود من منطقة حلاوة في محافظة عجلون ، تفاصيل مؤثرة في حياة فلذتي كبده ، حيث أصبح كل واحد منهما يعيش في معزل عن الآخرين ، حيث حزن والديهما عليهما .
الطفل "أيسر" وشقيقته التوأم "سوار" يبلغان من العمر (4) سنوات ، يعيشان في عائلة بالكاد تستطيع سدّ رمق عيشها ، وبالكاد يستطيع والدهما شراء أدوية له ، نتيجة لمرض يعاني منه ، الأمر الذي أثقل حياته ، وزاد من معاناته ، علما أنه لا يعمل .
وقد أرسل العرود ، مقاطع فيديو ، يظهر من خلالها شدة الاضطراب اللذان يعانيان منه الطفلان ، وقد تم الحصول على تقارير طبية ، في حالتهما ، حيث تم التشخيص (اضطراب التوحد الشديد).
المواطن الأردني "أبو أيسر" طرق مرارا باب وزارة التنمية الاجتماعية من أجل المساهمة في الوقوف على حالتي طفليه ، لصعوبة وضعهما في مركز خاص في "حلاوة" ، حيث يتطلب ذلك مبلغا من المال في سبيل توفير المواصلات للطفلين إلى المركز، وقال " أناشد من أجل مساعدتي ولا أملك إلا الدعاء".
مناشدة عاجلة
ضيق حال العائلة ، قد يحول دون الإسراع في علاجيهما ، عدا عن الحاجة الماسّة لراتب شهري لكل واحد منهما ، لغايات شراء مستلزماتهما من (حليب، وطعام وغيرهما) ، الأمر الذي يتطلب حلّا عاجلا من وزارة التنمية من أجل إنقاذ طفلين حياتهما مجرّدة من التواصل مع الآخرين .
محمد العرود يناشد من منبر "الوكيل الإخباري" ، وزارة التنمية الاجتماعية ، وذوي الأيادي البيضاء من أجل المساهمة في تواجد الطفلين في مركز خاص للعلاج ، لعلّ في ذلك بصيص أمل لعائلة تتجرّع المرارة ، حيث الفقر ، ومرض رب الأسرة ، ومرض طفلين في عمر الزهور ، حيث المشاهد المؤثرة التي تُبكي الآخرين ألما.
"الوكيل الإخباري" يتحفّظ على كافة المعلومات التي تتعلق بالعائلة، وكل الأمل أن يكون هنالك من يساهم ويساند لفعل الخير ، في وطن الخير :
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