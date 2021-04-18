مطالبة بإنشاء جسر مشاة فوق شارع خطير بالزرقاء

الوكيل الاخباري- ناشد المواطن صلاح نايفة، اليوم الأحد، الجهات المعنية، بضرورة إنشاء جسر مشاة في منطقة جبل طارق بمحافظة الزرقاء.

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وقال نايفة لـ "الوكيل الإخباري" إن المنطقة تشهد كوارث مرورية كبيرة، ويجب على الجهات المسؤولة ايجاد حل بأسرع وقت ممكن.

وأضاف أن الطريق يشكل خطورة كبيرة أثناء عبوره من قبل المواطنين، مبينا أن المشكلة نتجت بسبب تحويلات الباص السريع .

وأشار الى أن الشارع تسلكه مركبات تسير بسرعة عالية، ما أدى إلى وقوع حوادث عدة، أودت بحيات أشخاص كثر.

بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.