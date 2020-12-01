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الثلاثاء، 01-12-2020 02:13 م

مطالب بفرض الرقابة على المحلات التجارية في المفرق

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الوكيل الإخباري- ناشد المواطن خالد الشرفات، اليوم الثلاثاء، الجهات المعنية، بضرورة فرض الرقابة على المحلات التجارية في منطقة المنارة بمحافظة المفرق.

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وقال الشرفات لـ "الوكيل الإخباري" إن قرية المنارة عدد سكانها 2700، ويوجد بها مخبزين، مبينا ان وزارة الصناعة سمحت لمخبزين آخرين بالعمل بها، رغم عدم حاجتها لذلك.

 

وأضاف ان كتاب الموافقة سمح بفتح المخبز الجديد عن بعد 2000 مترا، موضحا انه تم مخالفة المساحه المسموح بها، وتم تقديم شكوى، لكن دون جدوى.

 

بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.


 




 

 


 

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