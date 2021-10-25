معلمون لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية والوزارة توضح

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- قالت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين ان موعد صرف المستحقات المالية للعاملين على نظام التعليم الاضافي في مدارس السوريين لم يحدد بعد.

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وناشد معلمو التعليم الاضافي، عبر موقع "الوكيل الاخباري" بضرورة صرف مستحقاتهم المالية، حيث أنهم لم يحصلو على مستحقاتهم منذ شهرين.

واضاف معلم في مدارس السوريين انه يلتزم بالدوام الرسمي لمدة 6 أيام أسبوعيا، ولم يحصل على مستحقاته المالية.